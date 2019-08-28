Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti. Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Vefatını üzüntüyle öğrendim, mekanı cennet olsun.' dedi.
- AA
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.
Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Şule Yüksel Şenler'in ölümüyle ilgili twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
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