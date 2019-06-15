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Süleyman Soylu: “Bu yıl 50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da şoförler ve esnaf odalarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, “Düzensiz göçmenler ve kaçak göçmenler geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul’dan gönderildi. Bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul’u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek” dedi.

  • İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da Alibeyköp Şoförler ve Esnaf Odası ile buluştu. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye’nin güvenli bir ülke olma yolunda ilerlediğine değindi. Ülkedeki düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yapan Soylu, “Suriyeli kardeşlerimiz gelmiş. Afgan var, Pakistanlı var. Bize diyorlar ki bunları gönderin. Biz bunları ölümlü bölgelere gönderemeyiz. Orada ölüm kol geziyor hala. Bundan size bahsettim. Gönderemeyiz. 331 bin kişiyi orada Afrin ve Cerablus hattını, 4 bin kilometrekareyi güvenli hale getirdik ve gönderdik” diye konuştu.
 
"BU YIL 50 BİN KAÇAK GÖÇMEN GÖNDERECEĞİZ"
 
İstanbul’u kimsenin kaçak göçmen merkezi olarak göremeyeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Diyorlar ki bayramda niye gidiyorlar. Bayramda gönderme politikası bize ait. Daha yaydık. Sebebi şu; gitsinler eğer kendi bölgeleri güvenliyse orada kalsınlar diye. Bunu da başardık zaten. Her bayramda 40 bin 45 bin kişi orada kaldı. Gittikten sonra orayı gördüğü için. 2-3 günde gelmesin, orada bir dursun. Belki bir imkanı araştırsın kalabiliyorsa kalsın diye. Şimdi buradan söylüyorum. İstanbul’a da söyledim, Türkiye’ye de söylüyorum. 6 ayda bu konularda milletimizin şikayetinin ortadan kalkacağı bir hazırlığı gerçekleştirdik. Yani ‘Niçin dükkanlarda kalıyorlar’, ‘Niçin kalabalık yürüyorlar’, ‘Niçin düzensiz bir şekilde kalıyorlar’, ‘Niçin kurallara biz uyuyoruz da onlar uymuyorlar’ diye şikayet ettikleri. 6 ay bize süre versin İstanbullu. Türkiye de 6 ay süre versin. Hiç merak etmeyin. Hiç kimse merak etmesin. İstanbullu rahat olsun. 6 ay içerisinde burada bulunan herkes, düzensiz göçmen, kaçak göçmen, uluslararası korumaya sahip, geçici korumaya sahip her kim varsa. Düzensiz göçmenler ve kaçak göçmenler geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul’dan gönderildi, bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul’u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek. Bu kadar açık ve net. İstanbullu rahat etsin” şeklinde konuştu.
 

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