Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır' dedi. Öte yandan İstanbul Valiliği de konuya ilişkin soruşturma başlattı
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." dedi.
AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.
VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği, İP Genel Başkanı Akşener'in evinin önünde yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.
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