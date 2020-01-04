04.01.2020 12:00 - Güncelleme: 04.01.2020 12:13

Dün gece yarısı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'a ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısıyla öldürüldü. Kasım Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesinin şaşkınlığını yaşayan İran ardı ardına intikam mesajları yayınladı. Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi Suriye'de de yankı buldu. Bölgede akıl almaz insan hakları ihlallerine, savaş suçlarına imza atan Süleymani'nin öldürülmesi Suriye'nin bazı bölgelerinde sevinçle karşılandı. Arap geleneklerine uygun olarak tatlı ve lokum dağıtıldı.

Kasım Süleymani operasyonu Türkiye'de de yankı buldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kasım Süleymani için başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, "İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta Amerika’nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Onbinlerce masum Müslümanın katili İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Halep katliamları ölümünün ardından yapılan paylaşımlarla tekrar hatırlatıldı.