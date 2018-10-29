Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5'inci kattan düşüp ölen kadının eşi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Sultan Eroğlu (37), oturdukları apartmanın 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, Eroğlu'nun ölümüyle ilgili eşi Ş.B.'yi (39) gözaltına aldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Malkara'nın Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Sultan Eroğlu, oturdukları apartmanın 5'inci kat penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Olayı gören komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Eroğlu'nu ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Eroğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sultan Eroğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Cumhuriyet savcısı ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak daire içinde ve Eroğlu'nun düştüğü bölgede geniş kapsamlı incelemede bulundu.
 
Polis, soruşturma kapsamında Sultan Eroğlu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.B.'yi  gözaltına aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA