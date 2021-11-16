Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 4 saat sonra söndürüldü

AA 16 Kasım 2021 Salı 13:47 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 13:47

Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 301'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nın Ovaçiftlikköy Mahallesi'ndeki kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olmasından dolayı yangının çıktığı alana ulaşamadı. Ekipler yangının bir bölümüne, jandarma ve vatandaşların yardımıyla sazlıktan kovalar aracılığıyla taşınan su ile müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 150 dönüm sazlık arazi zarar gördü.

Yangında, kuluçka dönemi olmadığı için çok az hayvanın telef olduğu belirtildi.

