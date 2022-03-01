Sultanahmet'te 2. köfte savaşı! 51 bin liralık dava

Akşam Gazetesi 1 Mart 2022 Salı 08:37 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 08:37

'Tarihi Sultanahmet Köftecisi' markasının sahibi Elit Gıda, marka hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Tarihi Sultan Bahti Köftecisi'ne 51 bin liralık tazminat davası açtı. Dilekçede haksız rekabetin durdurulması ve ürünlerin toplatılması istendi.

'Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta', marka adını 2018 yılında '1920 Sultanahmet Köftecisi' olarak değiştirdi. Şirketin Onursal Başkanı Mehmet Tezçakın, "Taklitçilerin kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını 1920 Sultanahmet Köftecisi olarak değiştirdik. Artık herkes bilmeli ki, tabelasında 1920 tarihi olmayan dükkanlarda ve marketlerde satılanların, Sultanahmet köftesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 'Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta' markasının sahibi olan Elit Gıda, 'Sultanahmet' ibareli tescilli markalarından doğan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tarihi Sultan Bahti (1. Ahmed'in mahlası) Köftecisi'ne dava açtı. İddiaya göre; Tarihi Sultan Bahti Köftecisi, ürün imalatı, satışı, dağıtımı, ithal ve ihracatı yaparak 'Sultanahmet' markasını ihlal ediyor.

51 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Elit Gıda'nın avukatları, dava dilekçesinde 'Sultanahmet' ibaresine yapılan tecavüzün ve haksız rekabetin durdurulmasını talep ederek, ürünlerin toplatılmasını istedi. Dilekçede ayrıca "Ürünler üzerinde bize ait markaya ilişkin bulunan ilan, reklam, broşür, katalog ve afiş gibi tanıtım malzemesinin, basılı kağıtlar, faturalar ve ticari evrakların toplanarak muhafaza altına alınmasına ilişkin mahkemeden ihtiyati tedbir talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Elit Gıda, Tarihi Sultan Bahti Köftecisi'ne karşı bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

DAVAYI KAYBETMİŞTİ

'Tarihi Sultanahmet Köftecisi' markasının sahibi Elit Gıda, marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızılkaya Kardeşler Sultanahmet Köftecisi'ne açtığı davayı 2020'de kaybetmişti. Mahkeme kararında 'Sultanahmet Köftecisi' ibaresinin tek bir sahibi olamaz. Artık tarihe ve bölgeye mâl olmuştur" ifadelerine yer vermişti.