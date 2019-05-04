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Sultanahmet’teki ramazan etkinlikleri ve kitap fuarı artık yapılmayacak

CHP’li İmamoğlu, 37 yıldır kurulan İstanbul Kitap Fuarı’na ve Ramazan etkinliklerine izin vermedi. Her yıl Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen fuar bu yıl CHP’li Belediyenin izin vermemesi üzerine yapılmayacak. 

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Ramazan'ın gelenekselleşen dini yayınlar fuarı ve etkinliklerini iptal eden CHP’li Ekrem İmamoğlu gerekçesini skandal sözlerle açıkladı. İmamoğlu, kurmaylarına sorduğunu ve etkinliklerin yapılmasının yanlış olacağı bilgisi verilmesi üzerine kendisinin de yapılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. CHP’li İmamoğlu “Mevcut yönetim, yani geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin, Sultanahmet Meydanı’nda bu tarz fuar alanının kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın, bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. ‘Peki, ne ön görüyorsunuz’ dedim. ‘Kurulması yanlış’ dediler. ‘O zaman kurmayın’ dedim” ifadelerini kullandı. 

1982 yılından bu yana İstanbul’da kurulan kitap fuarı 2010 yılına kadar Sultanahmet Camii’nin avlusunda düzenleniyordu. 

BEYAZIT’A TAŞINMIŞTI

26 yıl boyunca  ramazan etkinlikleriyle Sultanahmet’te devam eden fuar 2010 yılında Beyazıt Meydanı’na taşındı. Sultanahmet’te ise Ramazan etkinlikleri devam etti. Geçen sene ise fuar Ayasofya’da yapıldı.

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