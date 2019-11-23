Sultanbeyli'de araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı
Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı.
- DHA
Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
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