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Sultanbeyli'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Battalgazi Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binanın çatı katını tamamen saran alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerden de takviye ekip çağrıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde, yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar merdivenle aşağı indirildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

 

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

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