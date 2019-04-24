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Sultanbeyli'de kan donduran olay: Kuzene ölüm tuzağı

Cezaevi firarisi Erol K., eski kiracısı kadını kullanarak husumetli olduğu kuzenini tuzağa düşürdü. Kuzen Öztürk Karateke, tadilat için çağırıldığı evde silahla öldürüldü.

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İstanbul Sultanbeyli'de çeşitli suçlardan sabıkası olan ve 3 yıldır tutuklu olduğu cezaevinden firar eden Erol K., husumetli olduğu kuzeni Öztürk Karateke'yi (32) tuzağa düşürerek öldürdü. Olay önceki gün Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Erol K., eski kiracısı olan kadını kullanarak plastik doğrama işi yapan kuzenini tuzağa düşürdü. Kadın, kapı ve pencereleri değiştirmesi için Karateke'ye telefon etti. Karateke ilk olarak iş yoğunluğu gerekçesiyle teklifi reddetti. Ancak kadın "Düğünümüz var, acil" diyerek ısrar etti. Bunun üzerine Karateke önceki gün öğle saatlerinde verilen adrese gitti. Bir daha da ondan haber alınamadı. Ailesi polise başvurdu. Ertesi gün de Karateke'nin evine gittiği kadın, polisi arayarak evinde cinayet işlendiği ihbarında bulundu.
 
ÖLÜM LİSTESİ YAPMIŞ
Polis 3 katlı binanın son katındaki daireye kapıyı kırarak girdi. Evin içinde silahla vurulmuş halde bulunan Karateke'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesi ise sinir krizi geçirdi. Olayın faili olarak aranan Erol K., yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden firar etmişti. İddiaya göre; kuzeniyle arasında eskiye dayalı bir husumet bulunuyordu. Erol K.'nin kuzeninin arabasını da çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Erol K.'nin arkadaş çevresine, aile içinde öldüreceklerinin listesini yaptığını ve sırayla herkesi öldüreceğini anlattığı iddia edildi. Polis şüpheliyi arıyor. (Sabah)

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