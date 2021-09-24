Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın çıktı

DHA 24 Eylül 2021 Cuma 17:53 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 17:53

Yangın, saat 16.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'ta iki katlı bir apartmanın altındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı tamamen sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına yardım etti. Polis ekipleri yangının çıktığı yerde güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa dökülerek ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekipleri yangını bir saat içerisinde kontrol altına alarak, bir süre soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.