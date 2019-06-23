Sultangazi 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Sultangazi oy dağılımı nedir?
Sultangazi 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Sultangazi İstanbul seçim sonuçları ne durumda vatandaşlar araştırmaya başladı. Oy kullanan milyonlarca vatandaş, ‘23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Sultangazi’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy aldı? Sultangazi’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına arama motorlarında cevap arıyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte İstanbul’un Sultangazi sonuçları belli olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. YSK tarafından yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Sultangazi İstanbul İBB seçimlerinde Sultangazi’de Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Sultangazi’de kim birinci oldu? İşte Sultangazi’de 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
Sultangazi 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçmeni tarafından Sultangazi’de 23 Haziran İstanbul seçimleri araştırılmaya başlandı. İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nın seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının ardından Sultangazi seçim sonuçları belli olmaya başladı. Seçmenler, ‘‘Sultangazi seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Sultangazi’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Sultangazi Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Sultangazi ilçesinde oy oranları belli olmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Sultangazi’de AK Partili Abdurrahman Dursun yüzde 58,52’lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Peki, 23 Haziran Sultangazi Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu? Resmi olan ilk verilere göre, Sultangazi seçim sonuçları ve oy oranlarını haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. 23 Haziran Sultangazi İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Sultangazi’de kim birinci oldu? İşte Sultangazi’de 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
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