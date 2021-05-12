Sultangazi Sporlu futbolcular ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:40 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:40

Bölgesel amatör lig'de mücadele veren Sultangazi spor Kulübü futbolcuları Sultangazi'de bulunan ihtiyaç sahipleri için kendi imkanları ile yardım kolileri hazırladı..

Kapı kapı dolaşan futbolcular ailelere ödeyemediğiniz elektrik su faturanız var mı diye de sordu...

Futbolcuların örnek davranışı önce şaşırttı..Sonra duygulandırdı..

İhtiyaç sahipleri futbolculara bol bol hayır duası etti........

POLİS EKİPLERİ ÇOCUKLARIN GÖNLÜNÜ ALDI.

Yine Sultangazi'de Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerde polis ekiplerinden kaçan saklanan çocukların gönlünü almak için çocuklara ayakkabı hediye etti...

Ayakkabıları çocukların evlerine götüren polisler çocuklar ve aileleri ile bayramlaştı..