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Sultangazi'de 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Sultangazi'de çevreye kötü kokuların yayıldığı bir apartmanın çatı katına yönelik operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü, 850 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İmalathanenin pislik yuvasını andıran görüntüsü dikkat çekti.

  • DHA
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Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katından çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu adreste kaçak nargile tütünü imalatı yapıldığını belirledi.
 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından yapılan incelemede imalathanede hiçbir hijyen kuralına dikkat edilmeden üretim yapıldığı gözler önüne serildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü, 850 kilogram harmanlanmış tütün, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ele geçirildi. 
 

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