Sultangazi'de 400 bin TL'lik sahte içki operasyonu

Sultangazi'de 3 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 haftalık fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon için düğmeye bastı. Yapılan fiziki ve teknik takipte, kiralanan 2 işyeri ve bir bodrum katın imalathaneye çevrildiğini tespit etti. 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, doluma hazır Bin 60 litre sahte alkol, 2 bin 100 şişe doldurulmuş sahte içki, 3 bin 500 boş şişe, dolum makinesi, bandrol ve binlerce sahte içki etiketleri ele geçirdi. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.