Sultangazi'de ayakkabı fabrikasında yangın

Sultangazi'de, ayakkabı bağcığı üreten bir imalathanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir binaya daha sirayet eden yangın dolayısıyla mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.