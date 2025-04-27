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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Sultangazi'de 6 katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA27 Nisan 2025 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın! Ekipler müdahale ediyor
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Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki 6 katlı iş yerinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa da yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN BİR KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunanlar yangın merdivenini kullanarak dışarı çıktı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden aşağı inmesine yardım etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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