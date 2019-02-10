Sultangazi'de bir markete giren soyguncu 9 bin TL ile kayıplara karıştı
Sultangazi'de bir markete giren soyguncu, silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasa ve depodan aldığı 9 bin TL ile kayıplara karıştı.
- DHA
Soyguncunun tanınmamak için ağız maskesi taktığı belirtildi.
Olay, Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir markette sabah saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, genellikle hastanelerde kullanılan ağız maskesiyle yüzünü gizlemeye çalışan soyguncu, cadde üzerindeki bir markete girerek çalışanlara silah doğrulttu.
Ardından kasadaki paraları alan soyguncu, daha sonra çalışanlarla birlikte depoya giderek, depoda muhafaza edilen paraları da aldı. Soyguncu, yaklaşık 9 bin lira parayla birlikte kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.
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