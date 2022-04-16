İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2022 Cumartesi / 15 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
Güncel

Sultangazi'de can pazarı

Sultangazi'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için saniyelerle yarışıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:11
ABONE OL

Kaza TEM Otoyolu çıkışı Lütfü Aykaç Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Varol'un kullandığı 23 TC 420 plakalı kamyonun frenin tutmaması sonucu şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjden geçerek karşı yola geçen kumaş yüklü kamyon otomobili ezdi. Otomobilin sürücüsü sıkıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada Gökhan Çelik ise yeşil ışığın yanmasıyla otomobiliyle kazadan kıl payı kurtuldu.

"FRENİ TUTMADI O ŞEKİLDE OLDU"

Kamyon şoförü Faruk Varol, "Kumaş yüklü kamyonla hareket halindeydim. Fren tutmadı." dedi

Kazadan son anda kurtulan Gökhan Çelik, "Soldan bir kamyon geliyordu. Ben gaza bastım. Bana sürterek vurdu ama arkadaki arabanın üstüne düştü. Kıl payı kurtuldu. Gaza basarak kurtarmaya çalıştım." dedi.

Görgü tanığı Engin Özkaya, "Freni patlamış arabanın üstüne devrildi. Arabanın içinde bir kişi vardı çıkardılar. Karşı yoldan freni patlamış, kaldırımı geçerek aracın üstüne devrildi." ifadesini kullandı.

Kaza nedeniyle Lütfü Aykaç Bulvarı'nda yoğun trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.