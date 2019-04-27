Sultangazi'de evlendirme dairesi önünde silahlı kavga
Sultangazi'de Evlendirme Dairesi'nin önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.
- İHA
Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ateş açan şüpheliyi yakalarken, silaha el koydu. Polis evlendirme dairesi önünde güvenlik önlemi aldı.
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