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Sultangazi'de EYP infilak etti

Sultangazi'de, kaldırma bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir paket bırakıldı. Paket daha sonra büyük bir gürültüyle patladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu alanı güvenlik şeridi il kapatarak vatandaşları olay mahallinden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede el yapımı patlayıcının infilak ettiği anlaşıldı.

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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