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Sultangazi'de mahalleyi karıştıran tiktok videosu

İstanbul Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti. O tiktok videosu ortaya çıktı.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti.

Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikToK için video çektiklerini tespit etmişti. Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı.

Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.

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