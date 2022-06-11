Sultangazi'de mahalleyi karıştıran tiktok videosu

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti.

Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikToK için video çektiklerini tespit etmişti. Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı.

Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.