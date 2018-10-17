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Sultangazi’de metruk boya fabrikasında yangın çıktı

Sultangazi’de metruk bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

  • İHA
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Yangın, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi A-1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir boya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, eskiden boya fabrikası olarak kullanılan binanın alt katındaki depoda bulunan kimyasallar henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.
 
Kısa sürede binayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine Habibler, Başakşehir ve Arnavutköye bağlı itfaiye komuta merkezinden çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonrasında yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınırken metruk bina içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri olası bir çökme olayına karşı olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Soğutma çalışmaları ardından zabıta ekipleri fabrika içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
 
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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