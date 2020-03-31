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Sultangazi'de pazar alanlarında dikkat çeken kalabalık

SULTANGAZİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı. Pazar alanlarındaki kalabalık dikkat çekerken, kurallara uymayanlar uyarıldı.

DHA31 Mart 2020 Salı 14:41 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:42
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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgesiyle; semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmemesi ve sosyete pazarlarının da geçici süreliğine kapatılması kararı alındı. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri de, genelge kapsamında semt pazarlarında denetim yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci'nin de katıldığı denetimlerde ekipler, kurallara uymayan esnafı uyardı. Maske ve eldiven kullanılması için uyarıda bulunan ekipler, ürünleri seçmemeleri için de müşterileri uyardı. Esnaftan bazılarının kurallara uymadığı görüldü.

"YÜZDE 95 KURALLARA UYAN VAR"

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Pazarları İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında denetlemeye çıktık. Pazarlarda genelgeye istinaden tuhafiye ve giyim üzerine satış yapan yerler kapalı. Bunun daha önceden önlemini aldık. Şu anda sebze ve meyve satan esnafımızı denetliyoruz. Maske ve eldiven konusunda hassas olduğumuzu kendilerine ilettik. Yüzde 100 demesek de yüzde 95 kurallara uyan var. İnşallah hep birlikte bu olumsuz durumu aşacağız" dedi.

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