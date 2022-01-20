Sultangazi'de silahlı saldırı!

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:29

Olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'Otomobiline binerken saldırıya uğradım'

Mahalleden bir esnaf , "Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm. Polis de o kişiyi arıyor. Zaten aynı kişilermiş. Olay anını görmedim. Sıktıktan sonra kaçıp gitmiş. Vurulan kadını da tanıyoruz. Burada esnaf olduğunu biliyoruz. Üzüldük" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sema Kılıç'ın otomobiline bineceği sırada saldırıya uğrayıp, yere yığıldığı görülüyor.