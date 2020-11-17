İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7186
  • EURO
    9,1523
  • ALTIN
    468.585
  • BIST100
    1287.84
Güncel

Sultangazi'de tramvay durağında acı olay

Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA17 Kasım 2020 Salı 10:38 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 10:38
ABONE OL

Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi. Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.