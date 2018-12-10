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Sultangazi'de yola akaryakıt aktı; 15 araç kaza yaptı

Sultangazi'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı.

  • DHA
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Olay, 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı. Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.
 

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