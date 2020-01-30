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Sultangazi'deki 10 numara yağ operasyonu havadan görüntülendi

Sultangazi'de 10 numara yağ satışı yapılan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 33 bin litre 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon anları ise havadan görüntülendi.

DHA30.01.2020  10:25 - Güncelleme: 30.01.2020  10:25

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde etrafı çevrilmiş olan arazide kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan kaçakçılık polisi, 23 Ocak günü operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı baskında variller içerisinde ve yer altına gömülmüş olduğu belirlenen 3 akaryakıt tankında 33 bin litre "10 numara yağ" olarak bilinen akaryakıt ele geçirildi. Arazide bulunan barakalarda yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 67 mermi bulundu. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Öte yandan polisin düzenlediği operasyon havadan görüntülendi.

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