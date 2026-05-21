Sumud aktivistleri için tahliye seferberliği! Dışişleri son gelişmeyi duyurdu

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından yapılan bilgilendirmeye göre, filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

THY, Sumud Filosu'ndaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a varmaları öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından alıkonulan vatandaşların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Müdahaleyi "hukuka aykırı" olarak nitelendiren Fidan, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve Türkiye'ye sağ salim dönüşlerinin temini için ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"VATANDAŞLARIMIZI ÖZEL UÇAK SEFERLERİYLE TÜRKİYE'YE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Vatandaşların tahliyesi için özel uçak seferleri planlandığını ifade eden Bakan Fidan, bugün düzenlenecek uçuşlarla hem Türk vatandaşlarının hem de üçüncü ülkelerden filoya katılan kişilerin Türkiye'ye getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"FİLİSTİN HALKINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Türkiye'nin vatandaşlarının haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayan Fidan, Gazze'deki sivillere yönelik insani sorumlulukların da sürdürüleceğini belirtti.

YASA DIŞI ALIKONULAN AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE HAPİSHANEDEN ÇIKARILDI

Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere Ktziot Hapishanesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Adalah'ın aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere yolda olduğunu resmi makamlardan teyit ettiği ifade edildi.

Uluslararası sularda yasa dışı müdahalesinden, barışçıl aktivistlerin sistematik bir şekilde işkenceye maruz kalmasına, aşağılanmasına ve keyfi gözaltında tutulmasına kadar İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU SUMUD FİLOSU KATILIMCILARI İÇİN TAHLİYE SEFERLERİ BAŞLATILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıların, Türkiye'ye getirilmesi için İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na 3 uçak seferi düzenleniyor.

Toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerinde olan uçaklarla, tahliyeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının Türkiye'ye gelmesi mümkün olacak.

Özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanıyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.