İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6207
  • EURO
    53,1014
  • ALTIN
    6622.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sumud aktivistleri için tahliye seferberliği! THY uçakları havalandı
Güncel

Sumud aktivistleri için tahliye seferberliği! THY uçakları havalandı

Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye getirilmesine başlandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu aktivistler Türkiye'ye getirilecek.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Sumud aktivistleri için tahliye seferberliği! THY uçakları havalandı
ABONE OL

Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nden çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na getirildi.

3 AYRI THY UÇAĞINA ALINDI

Sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 78'i Türk olmak üzere 420'den fazla aktivist, Ramon Havalimanı'na gelen 3 ayrı THY uçağına alındı.

Sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 78'i Türk olmak üzere 420'den fazla aktivist, Ramon Havalimanı'na gelen 3 ayrı THY uçağına alındı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yapılan işlemlerin ardından Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ilk uçak, Ramon Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Aktivistleri taşıyan uçakların akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BAKAN FİDAN'DAN "SUMUD FİLOSU" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek özel uçak seferiyle, Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenlemiş ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu. Aralarında 78 Türk katılımcının da yer aldığı aktivistler, dün İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilmiş, gece saatlerinde de Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne götürülmüşlerdi.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.