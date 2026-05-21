Sumud aktivistleri yurda döndü! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlığın mesajını duyurdular

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 ayrı uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik ile bazı yetkililerce karşılandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Küresel Sumud Filosunun "insanlık filosu" olarak Gazze'ye yönelik ilgiyi artırmak ve insanlığın sesini duyurmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

Çelik, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına, bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular. Maalesef orada birtakım zulümlere de uğradılar ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye tarafından gönderilen uçaklarla aktivistlerin ülkeye getirildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yaralılar var. Tek tek ambulanslarla taşınıyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayakta tutmak adına, dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeliyiz."

Çelik, basın açıklamasının ardından havalimanından ayrıldı.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU SALDIRISINA İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi.

15:25 İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumdu Filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev'in mahkemeye çıkmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

15:22 Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivistin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

15:15 Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı, Sumud Filosu üyelerine yönelik uygulanan aşağılayıcı muameleyi gösteren görüntüleri "şok edici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

15:10 İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere kötü muamelesi nedeniyle İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a resmi talepte bulundu.

14:59 İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

14:46 Polonya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunacak.

14:26 Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muamele nedeniyle bakanlığın İsrail'in Helsinki Büyükelçisi ile görüşüldüğünü bildirdi.

14:23 İngiltere, İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

14:06 İsrail ordusunun 19 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerde bulunan 2 İtalyan aktivist bu sabah ülkelerine dönerken, aktivistler İsrail güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini ve kötü muamele gördüklerini bildirdi.

12:52 İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıları Türkiye'ye getirecek uçakların, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanıyor.

12:26 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Küresel Sumud Filosu üyelerine insanlık dışı muamelede bulunan İsrail'e, Norveç ya da İzlanda'ya davrandıkları gibi davranamayacaklarını söyledi.

11:39 İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldığını duyurdu.

11:27 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek özel uçak seferiyle Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını söyledi.

11:23 Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

11:18 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in yasadışı şekilde alıkoyduğu 44 Küresel Sumud Filosu aktivistinin Türkiye üzerinden İspanya'ya sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.