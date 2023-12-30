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  • Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kalkan provokatör gözaltına alındı
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Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kalkan provokatör gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, 'Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır' dedi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kalkan provokatör gözaltına alındı
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İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Yerlikaya
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