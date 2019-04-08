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Süper Lig'de geceye VAR damga vurdu!

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında VAR krizi yaşandı. MHK'da Mustafa Çulcu VAR sisteminin ikinci yarıdaki arızasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti. Maçın ardından VAR sistemiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'daki habere göre, karşılaşmanın ardından MHK'da Mustafa Çulcu, kalibrasyon sıkıntısı çekildiği için VAR sisteminde pozisyonlara bakılamadığını söyledi. Çulcu, yayıncı kuruluşun çalıştığı firmala ilgili sıkıntı yaşandığını söyledi.

DİLMEN: "VAR BOZULMUŞ"

Rıdvan Dilmen, o anlarda VAR sisteminin bozulduğunu belirtirken; "Mustafa Çulcu'yu aradım. 3. gol ve 4. golde neden VAR'a gidilmemesinin sebebini sordum. VAR bozulmuş, bakılamamış. Ofsayt ya da değil diye yorum yapmayalım. Yardımcının kararına güvenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKA: "OFSAYT ÇİZGİLERİ GELMEDİ"

Şansal Büyüka da pozisyonlarda görüntünün kendilerine ulaşmadığını söyledi ve "Ofsayt çizgileri bize VAR'dan geliyor. Onlardan gelmediği için maç sırasında bu görüntüleri gösteremedik." dedi.

''Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler''

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