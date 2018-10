Süper Loto çekiliş sonuçları 4 Ekim Süper Loto son dakika sonuç sorgulama

Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtan Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı mı? Haftalardır devreden Süper Loto’nun 4 Ekim tarihli çekilişine ilgi yoğun. 6 haftadır devreden Süper Loto’nun bu haftaki sonuçlarına göre 15 milyon TL ikramiye vermesi bekleniyor. 4 Ekim Süper Loto sonuçları yine her zaman olduğu gibi ilk olarak aksam.com.tr sayfalarından öğrenilebilecek. Sayfamızdan çıkan numaraları öğrenebilir, kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Süper Loto’da büyük ikramiyeyi bilmek için 54 sayı içinden 6’sını doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bu oyunda Sayısal Loto oyunundan farklı olarak devir kuralı sınırsız. Bu nedenle Süper Loto’da defalarca devir yaşanması mümkün olabilir. Böylelikle ikramiye her hafta katlanmış oluyor. İşte, Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları.

ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 27 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve 11.325.165,52 TL değerindeki ikramiye haftaya devretti. 5 bilen 86 kişi 8.811,55 TL, 4 bilen 4.497 kişi 180,90 TL, 3 bilen 94.299 kişi ise 14,90 TL ikramiye kazandılar.