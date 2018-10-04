Süper Loto çekiliş sonuçları 4 Ekim Süper Loto son dakika sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi’nin Perşembe akşamı çekilişi yapılan popüler şans oyunu Süper Loto’da bu hafta ikramiye 15 milyon TL sınırını geçti. Üst üste yaptığı devirlerle meşhur bir oyun olan Süper Loto 4 Ekim 2018 çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Şans oyunu bayilerinde Süper Loto oyununa yönelik ilgi bir hayli yoğun oldu. Zira 4 Ekim Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kişi veya kişiler büyük bir ikramiyenin sahibi olacak. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir. Talihliler; Milli Piyango bileti ikramiyesi 375.000 TL. ve üzeri, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunu ikramiyesi 400.000 TL. ve üzeri ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (Ziyabey Cad. 1400. Sok. No.1 06520 Balgat/ANKARA) adresinden, diğer bütün ikramiyelerini aşağıda adresleri belirtilen Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden alabilirler.
Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtan Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı mı? Haftalardır devreden Süper Loto’nun 4 Ekim tarihli çekilişine ilgi yoğun. 6 haftadır devreden Süper Loto’nun bu haftaki sonuçlarına göre 15 milyon TL ikramiye vermesi bekleniyor. 4 Ekim Süper Loto sonuçları yine her zaman olduğu gibi ilk olarak aksam.com.tr sayfalarından öğrenilebilecek. Sayfamızdan çıkan numaraları öğrenebilir, kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Süper Loto’da büyük ikramiyeyi bilmek için 54 sayı içinden 6’sını doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bu oyunda Sayısal Loto oyunundan farklı olarak devir kuralı sınırsız. Bu nedenle Süper Loto’da defalarca devir yaşanması mümkün olabilir. Böylelikle ikramiye her hafta katlanmış oluyor. İşte, Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları.
ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto 27 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve 11.325.165,52 TL değerindeki ikramiye haftaya devretti. 5 bilen 86 kişi 8.811,55 TL, 4 bilen 4.497 kişi 180,90 TL, 3 bilen 94.299 kişi ise 14,90 TL ikramiye kazandılar.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Güdürlüğü tarafından ödenecektir.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.
SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
Sayısal Oyunlar Çekiliş Bilgileri
On Numara, Şans Topu, Süper Loto 6/54 ve Sayısal Loto 6/49 Çekilişleri, Milli Piyango İdaresi Kızılay binasında bulunan Çekiliş Salonunda yapılmaktadır. Sayısal oyunlardan; On Numara Çekilişi Pazartesi günleri, Şans Topu Çekilişi Çarşamba günleri, Süper Loto 6/54 Çekilişi Perşembe günleri, Sayısal Loto 6/49 Çekilişi Cumartesi günleri, Yapılmaya devam edilmekte olup, saat 21.10 sularında Noter ve Çekiliş Heyeti huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilmektedir.
Sayısal Oyunlar Kolon Bedelleri
Milli Piyango İdaresince oynatılan Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunlarının kolon bedelleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
OYUNUN ADI KOLON BEDELİ
Sayısal Loto 6/49 : 1 TL.
On Numara : 1 TL.
Şans Topu 5+1 : 1 TL.
Süper Loto 6/54 : 1 TL.
İkramiye Ödemeleri
Talihliler; Milli Piyango bileti ikramiyesi 375.000 TL. ve üzeri, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunu ikramiyesi 400.000 TL. ve üzeri ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (Ziyabey Cad. 1400. Sok. No.1 06520 Balgat/ANKARA) adresinden, diğer bütün ikramiyelerini aşağıda adresleri belirtilen Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden alabilirler.
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