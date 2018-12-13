Süper Loto sonuçları 14 Aralık Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Sevilen Süper Loto oyunu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihli Niğde'den bulundu. İşte, Süper Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı. Geçen haftaki Süper Loto sonuçları; Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihli Niğde'den bulundu. İşte, Süper Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı. Süper Loto; Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. İşte merak edilen Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilen en son gelişmeler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ARALIK 2018





Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihli Niğde'den bulundu. İşte, Süper Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 7 bin 335 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 77 kişi 144 lira 85'er kuruş, 3 bilen 73 bin 965 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Niğde merkezden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 562 bin 740 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 873 bin 318 lira 15 kuruş kamuya aktarıldı.

6, 17, 28, 34, 47, 53

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.