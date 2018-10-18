Süper Loto sonuçları 18 Ekim çekilişi bilet sorgula MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresinde

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçları 18 Ekim çekilişinde kazandıran numaraları Milli Piyango İdaresi tarafından resmi internet sayfası üzerinden erişime açıldı. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılmaktadır. 8 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye için şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 18 Ekim Süper Loto kuponu çekiliş sonuçlarına haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekiliş sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Her Perşembe akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi canlı olarak izlendi. Sonuçların açıklanması ile birlikte bilet alan vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi mpi.gov.tr adresine akın etti. Peki Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar neler? MPİ Süper Loto çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Büyük ikramiye 20 milyon hangi il ve ilçeye çıktı? Haftanın şanslı bileti hangi şehirden çıktı? Detaylar star.com.tr’de.



Süper Loto'da büyük ikramiyenin 20 milyon olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 8. devir gerçekleşmiş, 16 milyon 888 bin 608 lira bu çekilişe devretmişti. Vatandaşlar, büyük ikramiyenin yüksek olması nedeniyle çekilişe yoğun ilgi gösteriyor.



SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Her hafta perşembe günleri çekilen Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde 18 Ekim 2018 çekilişini kazanan şanslı numaralar merak konusu oldu. Süper Loto'da 10 haftadır devreden büyük ikramiye için şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş, Süper Loto kuponunu yatırdı ve sonuçları beklemeye başladı. Süper Loto sonuçları, en geç saat 21:45'te ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.



Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.



Vatandaşlar, çekiliş saati ile birlikte Milli Piyango'nun http://www.millipiyango.gov.tr/ internet adresi üzerinden çekilişi canlı takip edebilecek.



Bir önceki tarihli Süper Loto çekilişlerini aşağıdaki alandan "Çekiliş Tarihi" alanından tarihleri değiştirerek bakabilirsiniz.



BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI



Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 11 Ekim 2018 tarihli çekilişinde şanslı numaralar 07 - 13 - 24 - 35 - 39 - 44 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 18 Ekim tarihinde yapılacak çekilişe devretti. Öte yandan 5 bilen 176 kişi 5 bin 249 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 263 kişi 136 lira 95'er kuruş, 3 bilen 133 bin 663 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.



SÜPER LOTO NEDİR?



Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Şu ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.



35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



