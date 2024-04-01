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''Süper Vali''nin oğlu Tokat'ta kazandı

Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin 'Süper Vali' olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
''Süper Vali''nin oğlu Tokat'ta kazandı
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Tokat Belediye Başkanlığını MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 96,71 )

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANAN MHP'Lİ YAZICIOĞLU, VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Yazıcıoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesini kutladı. Yazıcıoğlu, buradaki konuşmasında, kendisini seçen bütün Tokatlılara teşekkür etti.

Bütün Tokatlıların başkanı olacağını anlatan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki... Teşekkür ediyoruz. Babama, arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesinde hizmet etme şansı verildi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz."

YAZICIOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu.

Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu.

Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Fotoğraftakiler: Soldan sağa, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve eşi merhum Meryem Yazıcıoğlu

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