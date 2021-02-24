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Süphan Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki, Türkiye'nin 3'üncü büyük dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinde buluttan oluşan şapka seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

DHA24 Şubat 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:31
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Van Gölü kıyısında bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın karlı doruklarında bulutların ve sisin birleşmesiyle şapka görüntüsü oluştu. Bir süre devam eden ilginç görüntü, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kayboldu. İlginç görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kaydeden Bülent Keser, "Doğaya karşı büyük bir merakım ve hayranlığım var. Sabah kalkıp iş gitmek için evden çıktım. Aracımla iş yerine giderken Süphan Dağı'nın zirvesinde buluttan bir şapka oluştuğunu gördüm. Bu ilginç ve muhteşem görüntüyü kaydettim ve sosyal medya hesabımda paylaştım" dedi.

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