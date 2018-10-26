Şüphe üzerine durdurulan araçtan 72.65 gram esrar çıktı
Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurrduğu araçta yapılan aramada 72.65 gram esrar maddesi ele geçirildi
- İHA
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Akkent Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 72,65 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalan E.B isimli şüpheli şahıs ise yapılan sorgusunun ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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