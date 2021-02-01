İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Şubat 2021 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2619
  • EURO
    8,8117
  • ALTIN
    435.278
  • BIST100
    1481.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şüphe üzerine durdurulan minibüsün zulasında 51 kilo uyuşturucu yakalandı
Güncel

Şüphe üzerine durdurulan minibüsün zulasında 51 kilo uyuşturucu yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları minibüste narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümde 51 kilo 460 gram eroin ele geçirdi.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:20
ABONE OL

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Uygulamada güvenlik güçlerine narkotik dedektör köpek de görev aldı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi. Aracın bu bölgelerinde yapılan ayrıntılı incelemede gizli bölmelere yerleştirilmiş 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, bu operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu, zehir tacirleriyle mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.