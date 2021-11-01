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Şüpheli hareketleri ile kendilerini ele verdiler

Osmaniye'de, daha önce 5'er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan 27 yaşındaki U.S. ile 43 yaşındaki A.K. yakalandı.

DHA1 Kasım 2021 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:10
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Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi. Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.

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