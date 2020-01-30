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Güncel

Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı, 1 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan Mahmut Tosun'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

DHA30.01.2020  09:56 - Güncelleme: 30.01.2020  09:56

Ezine ilçesi Camikebir Mahallesinde Temmuz 2019'da Mahmut Tosun evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiple, Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan H.Y. (50) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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