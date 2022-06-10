Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Elazığ'da Cinayet Büro Amirliği'nin titiz çalışması sonucu, şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen zanlı, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, il merkezinde Mart ayında meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları ve otopsi raporu sonucu olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Tahkikatın derinleştirilmesiyle kamera kayıtları tek tek izlendi ve tanık beyanları alındı. Akabinde maktul ile son görüşen kişilerin tespit edilerek soruşturmanın derinleştirilmesiyle zanlının O.G. (27) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli 'Kasten adam öldürme, yağma ve evden hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi.