Rusya 'Ajan' dedi, 3 gün sonra İstanbul'da cesedi bulundu

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerince yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan araştırma sonucu söz konusu cesedin Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'e ait olduğu belirlendi.

48 yaşındaki Lemesurier'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

RUS DIŞİŞLERİ ''CASUS'' DEDİ, 3 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Lemesurier'ın ölümü akıllara 8 Kasım tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer verilen Zaharova'nın açıklamasını getirdi.

Lemesurier'ı Balkanlarda ve Orta Doğu'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlayan Zaharova, şahsın Kosova'daki görevi sırasında terörist gruplarla olan bağlantısının bildirildiğini söyledi.