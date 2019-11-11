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Rusya 'Ajan' dedi, 3 gün sonra İstanbul'da cesedi bulundu

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'ın cesedi, İstanbul Beyoğlu'nda bulundu. Lemesurier'ın, Rusya'nın 'ajanlık ve terörist gruplarla bağlantısı var' suçlamasından 3 gün sonra öldürülmesi dikkatlerden kaçmadı.

  • star.com.tr
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Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.
 
Olay yerine polis ve sağlık ekiplerince yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi.
 
Yapılan araştırma sonucu söz konusu cesedin Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'e ait olduğu belirlendi.
 
48 yaşındaki Lemesurier'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 
RUS DIŞİŞLERİ ''CASUS'' DEDİ, 3 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU
 
Lemesurier'ın ölümü akıllara 8 Kasım tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer verilen Zaharova'nın açıklamasını getirdi.
 
Lemesurier'ı Balkanlarda ve Orta Doğu'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlayan Zaharova, şahsın Kosova'daki görevi sırasında terörist gruplarla olan bağlantısının bildirildiğini söyledi.
 
 
 
"YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜM" ŞÜPHESİ
 
Yüksekten düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
 
Lemesurier'ın eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.
 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
 
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Beyoğlu ilçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." 

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

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