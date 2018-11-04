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Sürat teknesi ile denize açılıp, haber alınamayan göçmenler kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinden sürat teknesi ile denize açılıp kendilerinden haber alınamayan Suriyeli 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

  • DHA
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Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere bir grup düzensiz göçmenin sürat teknesi ile denize açıldığı ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 1 uçak ve 3 bot ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Söz konusu tekneyi ilçenin 53.7 deniz mili güneybatısında tespit eden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 10 erkek göçmeni kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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