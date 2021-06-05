“Sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz”

DHA 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:10

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak üzere faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Sürdürülebilirliğin en güzel tanımı, 'diğergâmlık' olarak özetlenebilir. Diğergâmlık nedir diye açıklamamız gerekirse 'en az kendin kadar başkasını düşünme ahlakı' diyebiliriz. Sürdürülebilir bir gelecek kavramının ülkemizde benimsenmesi ve bu doğrultudaki uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar her geçen gün artıyor. Ancak sürdürülebilirliğin sadece birkaç büyük şirketin değil, bütün iş dünyasının ortak meselesi olduğu bilinmelidir. Bu nedenle, büyük sanayi işletmelerinin sürdürülebilir üretim projelerinin, tabana, KOBİ'lere yaygınlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu olarak birçok farklı sektörde Türkiye'nin geleceğine değer katarak, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde işler yaptıklarını söyleyen Bolat, "Örneğin, sektörün yükselen gücü ve vizyoner markası Balıkesir - Varaka kâğıt fabrikamızda geri dönüşümle üretim faaliyetlerimize devam ederken, tamamıyla yurt içi tedarikçilerden temin edilen hurda kâğıtla iç piyasaya büyük katkı sağlıyor, sektöre öncü olacak projelere imza atıyoruz" dedi.

"ATIK YÖNETİMİNDE SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLDUK"

Türkiye'nin ilk özel atık yönetimi şirketini 1992 yılında Albayrak Grubu'nun kurduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Bolat, "Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kontrolünü sağlamak amacıyla atık yönetimiyle ilgili Yeşil Adamlar Şirketi'ni faaliyete geçirerek Türkiye'de bu sektörün öncüsü olduk" dedi.

2009 yılında ise Bayfa Geri Dönüşüm'ü hayata geçirdiklerini, böylelikle atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağladıklarını dile getiren Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda önemli araştırmalar ve yatırımlar yapan Bayfa Geri Dönüşüm şirketimiz, ekonomik ve teknik olarak geri kazanımı mümkün olan atıkları sistemli bir şekilde toplayıp ayrıştırıyor. Bayfa kurulduğundan bu yana 232 bin ton atık topladı ve ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı. Bu da bilimsel verilere göre 3 milyondan fazla ağacın kesilmesinin önlenmesi, 975 bin MWh elektrik enerjisi tasarrufu ve yaklaşık 55 bin ton petrolün hammadde olarak kullanılmasının engellenmesi anlamına geliyor" dedi.

BOLAT: "TARIMA DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Albayrak Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ile tarım alanında hizmetlerine devam ettiklerini belirten Bolat "Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarımız ile 2021-2022 kampanya sezonu için Mezra Ziraat ile toplamda 500 bin ton pancar taahhüdü aldık. Kampanya döneminde toplamda 73 bin 500 ton kristal şeker üretimi hedefliyoruz. Türkiye tarım alanında bir cennet. Şekerpancarı ekimi yapılan arazileri yağmurlama sulama sistemiyle donatarak, toprak erozyonuna sebep olan vahşi sulama yönteminden kurtarıyoruz. Toprağı nasıl işleyeceğimiz, verimi nasıl artıracağımız konusunda çiftçilerimizi sürekli eğitiyor ve destekliyoruz. Sürdürülebilir bir çevrenin şartı öncelikli toprağı anlamaktan ve ona iyi davranmaktan geçiyor" diye konuştu.

BOLAT: "ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖNCE EVDE, SONRA SOKAK VE CADDELERDE BAŞLAR"

2019 yılında harekete geçen grup şirketlerinden Kademe A.Ş.'nin yerli ve milli kaynaklarla ürettiği teknolojiyle atık yemekleri ve tarımdaki atık bitkileri ekonomiye kazandırdıklarını belirten Bolat, kompost makinelerinin israf konusunda kritik öneme sahip olduğunu ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Bolat, "Birçok belediyede kullanılan kompost makineleriyle israf azaltılırken, çevreye verilen zarar da en aza indiriliyor. Kademe A.Ş.'nin atık toplama araç ve ekipmanlarını da milli ve yerli imkânlarla üretiyoruz. Belediyelerimize büyük avantajlar sağlıyoruz. Sokaklarımız, caddelerimiz yerli ve milli araçlarımızla temizlenirken, aynı zamanda ülke ekonomisine de canlılık kazandırmış oluyoruz" açıklamalarından bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BAYRAKTARLIĞINI YAPAN EN GÜZEL KURUMLAR "VAKIFLAR"

Çevreye ve insana değer katmaya devam ettiklerini söyleyen Bolat, "Sürdürülebilirlik kavramının bayraktarlığını yapan en güzel kurumlar vakıflardır. Karşılık beklemeden, zaman zaman çevre, zaman zaman çocuklar, zaman zaman göçmen kuşlar, göçmenler, kimsesizler, engelliler, öğrenciler, kısacası toplumdaki bazı kesimlerin ihtiyaçları insanlar ve şirketler tarafından karşılanır. İş dünyası özelinde, etrafımıza baktığımızda, vakıf kuran ya da vakıflara hayır yapan, çokça bağışta bulunan holdinglerin toplum tarafından daha fazla sevildiğine şahit oluyoruz. Biz de Albayrak Grubu olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya, çocuğa, topluma, çevreye ve dünyaya fayda sağlamaya odaklanıyoruz. Bu amaçla Albayrak Vakfı bünyesinde eğitim ve sağlık alanında binlerce insanımıza, Albayrak Spor Kulübü bünyesinde de binlerce gencimize amatör sporlarda destekler sağlıyoruz" dedi.