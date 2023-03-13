Sürekli eğitim merkezinde depremzede öğrenciler için destekler devam ediyor

Edremit Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden kurumların koordinasyonu ya da kendi imkanlarıyla ilçeye gelen ailelere desteklerini sürdürüyor.

İlçede misafir edilen 538 aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirleyen, yardımlarda bulunan belediye ekipleri, evlerde üniversiteye hazırlanan 30 öğrencinin bulunduğunu tespit etti.

Ailelerle görüşerek öğrencilerin kaydını Edremit Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezine yapan belediye ekipleri, tüm ihtiyaçlarını da karşılayarak modern ortamda deneyimli öğretmenlerin gözetiminde sınava hazırlanmalarına imkan sağladı.

Merkez Müdürü Ömer Durmuş, AA muhabirine, ilçede misafir edilen 538 depremzede ailenin tamamına ulaşarak eğitim kurumları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

30 öğrencinin üniversiteye hazırlandığını, hepsini kuruma kabul ettiklerini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Depremzede öğrencilerimize 4 rehber öğretmen eşliğinde psikolojik danışmanlık noktasında destek sunduk. Yaşadıkları olumsuz durumu üzerlerinden atabilmeleri amacıyla programlar hazırladık. Gelecek planı kurdukları, kazanmayı hedefledikleri üniversitelere yerleşebilmeleri için gereken desteği sağlıyoruz. Özel eğitim kurumlarında verilen derslerin tamamını veriyoruz."

Öğrenciler için ayrı bir sınıf oluşturmadıklarını, diğer öğrencilerle aynı sınıflara yerleştirdiklerini anlatan Durmuş, "Ayrıştırmak yerine bütünleştirilmiş bir eğitim ortamında akranlarıyla aynı yerde eğitim almaktalar. 30 öğrencimizin kurumumuza kayıtlarını gerçekleştirdik. Gelmesini beklediklerimiz, ev ile ilgili düzenlerini kurup gelecek olanlar da var." ifadelerini kullandı.

"NEREYE GİTSEK GÜLER YÜZLE KARŞILANIYORUZ"



Malatya'dan kente gelen öğrencilerden Canan Bingöl Tekin, evde uyudukları sırada her yerin sallandığını, güçlükle evden çıkabildiklerini belirtti.

Bir süre çadırda kaldıktan sonra Van'a geldiklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Üniversite sınavlarına hazırlandığım için Edremit Belediyesi bize yardım etti. Burada gerekli kaynak kitapları verildi. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Van'a gelince biraz tereddüt ettik. Hiç tanıdığımız bir yer. Bize nasıl yaklaşırlar, bize yaklaşımları nasıl oluyor diye düşündük ama yaklaşımları gayet güzeldi, hoşumuza gitti. Nereye gitsek güler yüzle karşılanıyoruz. Kendi memleketimizden sonra ilk defa birileri bize bu kadar yardım etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz."

Ebubekir Aksoy ise ilk depreme Malatya'daki evlerinde yakalandıklarını bildirerek, "Tarif edilmesi çok zor. Van'a geldiğimiz zaman ne yapacağımızı bilmiyorduk. Üzerimizde hala depremin şoku vardı. Üniversiteye hazırlanıyordum. Edremit Belediyesi bizi aradı. 'Sürekli eğitim merkezinde kaydınızı yapalım, derslerinizde yardımcı olalım' dediler. Biz de geldik kayıt yaptırdık. Çok memnun olduk. Burada hayalini kurduğumuz üniversite için hazırlık yapıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.