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Süresiz nafakaya düzenleme geliyor

Adalet ve Aile Bakanları, süresiz nafaka uygulamasını masaya yatıracak. Uzmanların da katılacağı toplantıda alternatif formüller hazırlanacak. Boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

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Boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka öngören ve nafaka yükümlüsü diğer eşi mağdur eden uygulamaya yönelik eleştiriler hükümeti harekete geçirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 Ekim’de Ankara’da bir araya gelecek. Yargı, STK ve ilgili kurumların temsilcileriyle akademisyenlerin de katılacağı toplantıda, süresiz nafaka maddesi tartışmaya açılacak. Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu çerçevede ‘Nafaka Fonu’nun da tartışılabileceği belirtiliyor.
 
SÜRE SINIRLAMASI FORMÜLÜ
 
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.
 
Ayrıca yoksulluğa düşen tarafın iş edinmesine yönelik ne gibi sosyal tedbirler getirilebileceği de tartışılan konular arasında.
 
Çalışmanın olgunlaştıktan sonra AK Parti’nin vereceği kanun teklifi TBMM’ye sunulabileceği belirtildi.
 
100 GÜNLÜK PROGRAMDA DA YER ALIYOR
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nafaka ödeme sistemiyle ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer aldığına dikkat çekti.
 
(Akşam)

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