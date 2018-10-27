Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olmalı

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu zirve gerçekten de son derece yararlı bir aşama oldu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Kapsayıcı bir Suriye'nin yeniden yapılandırılması çok önemli olduğunu belirten Macron, "Hem bölgede hem dünyanın diğer bölgelerinde kimyasal silahların kullanılması, kim kullanırsa kullansın kabul edilemez. Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olmalı." şeklinde konuştu.

Macron, "Suriye'yle ilgili karar vermek bizlere düşmez ama halkının geleceğini belirleyebilmesi için şartları ortaya koymakta yardımcı olabiliriz." dedi.

Kaşıkçı cinayetine değinen Macron, "Soruşturmanın sonuna kadar gitmesi gerekiyor. Bu konularla ilgili yaptırımların alınması gerekiyor." dedi.